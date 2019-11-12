ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تويوتا تطلق يارس GR-4 عالية الأداء.. تفاصيل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:44 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
تطلق تويوتا فئة عالية الأداء من يارس من إعداد قسم GR للسباقات.

وستحمل السيارة اسم GR-4 وقد أطلقت تويوتا صورة تشويقية لها تظهر هيكل السيارة العريض واسم GR-4 المضاء أمامها، وحددت تويوتا يوم 17 نوفمبر موعدًا لتدشين السيارة.

من غير المعروف بعد نوع المحركات التي ستحملها يارس GR-4، يكفي التذكير بأن يارس GRMN كانت تحمل محرك 1.8 لتر عالي الأداء ينتج من 209 حصان ويسمح لها بالتسارع حتى 100 كم/س خلال 6.2 ثانية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

أودي تطلق R8 ذات الدفع الخلفي من جديد.. الأسعار والمواصفات

ترشيحاتنا

إليسا توجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس اللبنانى

قائد ترسانة القوات البحرية: بعض مراكبنا قادرة على حمل 1600 معدة

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت

اخبار الرياضة.. حقيقة رفض ساسي العودة إلى الزمالك.. قرار جديد من الخطيب.. 5 وجوه جديدة في تدريب الأهلي

حكم لبس المرأة النقاب مع ظهور الحواجب.. فيديو

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!