تويوتا تطلق يارس GR-4 عالية الأداء.. تفاصيل

تطلق تويوتا فئة عالية الأداء من يارس من إعداد قسم GR للسباقات.



وستحمل السيارة اسم GR-4 وقد أطلقت تويوتا صورة تشويقية لها تظهر هيكل السيارة العريض واسم GR-4 المضاء أمامها، وحددت تويوتا يوم 17 نوفمبر موعدًا لتدشين السيارة.



من غير المعروف بعد نوع المحركات التي ستحملها يارس GR-4، يكفي التذكير بأن يارس GRMN كانت تحمل محرك 1.8 لتر عالي الأداء ينتج من 209 حصان ويسمح لها بالتسارع حتى 100 كم/س خلال 6.2 ثانية.