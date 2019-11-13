البشر أكثر كفاءة.. أديداس تنهي عمل الروبوتات في جميع مصانعها حول العالم

تستعد أكبر شركة لتصنيع الملابس الرياضية في أوروبا "أديداس - Adidas"، لإنهاء دور الروبوتات للعمل في مصانعها.





ووفقا لموقع تيك تشارش المتخصص في الأخبار التقنية استعانت شركة أديداس بالروبوتات بدلا من العمالة البشرية في مصانعها في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017.





ولكن يبدو أن استبدال العمالة البشرية بالروبوتات لم يجن النتائج المرجوة، وهو ما دفع الشركة للإعلان عن غلق مصانع الروبوتات بحلول أبريل القادم، وسيتم إغلاق مصنع "سبيد فاكتوري- Speed factory"، في ألمانيا وأتلانتا والولايات المتحدة في بداية العام القادم 2020.





وخططت شركة أديداس Adidas للتركيز على الإنتاج في مصانع محددة في آسيا، والصين، وفيتنام، واتخذت الشركة هذا القرار لأن معظم الإنتاج يستغرق وقتا خلال التصنيع، وهكذا انتهت رحلة عمل الروبوتات في وقت أقل بكثير مما توقعه أي شخص.





وستستخدم أديداس تقنية أخرى لإنتاج الأحذية الرياضية لدى اثنين فقط من الموردين في آسيا، وتتوقع الشركة نتائج جيدة من خلال استخدام أفضل لطاقة الإنتاج الحالية وتصميمات جديدة جذابة، وقالت الشركة في بيان: "تؤكد الشركة أنها ستواصل تطوير وتحسين واختبار عمليات التصنيع في ألمانيا".



