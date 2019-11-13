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منوعات

البشر أكثر كفاءة.. أديداس تنهي عمل الروبوتات في جميع مصانعها حول العالم

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
روبوتات تعمل بمصانع
روبوتات تعمل بمصانع أديداس
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أماني إبراهيم
تستعد أكبر شركة لتصنيع الملابس الرياضية في أوروبا "أديداس - Adidas"، لإنهاء دور الروبوتات للعمل في مصانعها.

ووفقا لموقع تيك تشارش المتخصص في الأخبار التقنية استعانت شركة أديداس بالروبوتات بدلا من العمالة البشرية في مصانعها في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017.

ولكن يبدو أن استبدال العمالة البشرية بالروبوتات لم يجن النتائج المرجوة، وهو ما دفع الشركة للإعلان عن غلق مصانع الروبوتات بحلول أبريل القادم، وسيتم إغلاق مصنع "سبيد فاكتوري- Speed factory"، في ألمانيا وأتلانتا والولايات المتحدة في بداية العام القادم 2020.

وخططت شركة أديداس Adidas للتركيز على الإنتاج في مصانع محددة في آسيا، والصين، وفيتنام، واتخذت الشركة هذا القرار لأن معظم الإنتاج يستغرق وقتا خلال التصنيع، وهكذا انتهت رحلة عمل الروبوتات في وقت أقل بكثير مما توقعه أي شخص.

وستستخدم أديداس تقنية أخرى لإنتاج الأحذية الرياضية لدى اثنين فقط من الموردين في آسيا، وتتوقع الشركة نتائج جيدة من خلال استخدام أفضل لطاقة الإنتاج الحالية وتصميمات جديدة جذابة، وقالت الشركة في بيان: "تؤكد الشركة أنها ستواصل تطوير وتحسين واختبار عمليات التصنيع في ألمانيا".

وستعمل أديداس على إلغاء الروبوتات وإعادة تعيين عمال بشر للعمل ببعض تقنيات سبيد فاكتوري في آسيا لاستخدام أفضل للإمكانيات الحالية، وكانت تعتقد أديداس في وقت سابق أن استبدال البشر بروبوتات سيكون حلا افضل ولكن اتضح العكس.
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