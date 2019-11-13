غزارة تهديفية وتأهل المنتخب الأولمبي ..حصاد الجولة الثانية لأمم أفريقيا تحت 23 عاماً

تأهل منتخب مصر الأولمبي، وودع مالي مبكرًا، والغزارة التهديفية، هما عناوين حصاد الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تحتضنها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي السلام والقاهرة الدولي.





شهدت الجولة الثانية غزارة تهديفية عن الجولة الماضية، بواقع 11 هدفًا في الجولة الحالية مقابل 4 أهداف في الجولة الأولى.

في المجموعة الأولى، فاز المنتخب المصري على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الكاميرون على مالي بهدف نظيف.

وفي المجموعة الثانية، فاز نيجيريا على زامبيا بثلاثة أهداف لهدف، وفاز جنوب إفريقيا على كوت ديفوار بهدف نظيف.

في المجموعة الأولى يتصدر المنتخب المصري برصيد 6 نقاط ثم الكاميرون برصيد 4 نقاط وغانا بنقطة واحدة وأخيرا مالي دون رصيد من النقاط.

في المجموعة الثانية يتصدر جنوب إفريقيا بـ4 نقاط ثم نيجيريا وكوت ديفوار برصيد 3 نقاط وأخيرا زامبيا بنقطة واحدة.