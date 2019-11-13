مصر تدخل عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات عبر إطلاق «طيبة 1».. برلمانيون: إطلاقه يعني استقلال الدولة بالتحكم في شبكة الاتصالات والوصول لسرعات إنترنت فائقة

البعلى: إطلاق طيبة 1 يعنى ارتفاع سرعة الإنترنت بصورة فائقة فى مصر

جون طلعت: استقلال مصر فى التحكم فى شبكة الاتصالات عبر قمر صناعى





تعتزم مصر، إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات " طيبة -1 "،وذلك يوم 22 من نوفمبر الجاري ، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق " آريان-5 " وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسية " بأمريكا الجنوبية .





فى البداية قال النائب أحمد البعلى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن إطلاق مصر للقمر الصناعى "طيبة 1" والمتخصص فى أغراض الاتصالات، من أهم الإنجازات المصرية فى الوقت الحالى، لاسيما ومصر تعتبر من أوائل الدول العربية في إطلاق قمر صناعي فضائي متخصص.





وتابع أحمد البعلى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" لأغراض الاتصالات فى نهاية نوفمبر الجارى، يقضى على العديد من المشاكل الموجودة مثل بطء سرعة الإنترنت فى مصر ويساهم فى إنجاز العديد من مشاريع التى تسعى الدولة لإنجازها، والتى تعتمد بشكل مباشرة على الإنترنت، لافتا إلى أن اللجنة كانت قد ناقشت الأمر أكثر من مرة خلال دور الانعقاد الرابع.





وأوضح وكيل لجنة الاتصالات أن إطلاق القمر الصناعى طيبة 1 يساهم فى زيادة سرعة الانترنت بصورة فائقة السرعة، والقضاء على مشاكل التعليم المتعلقة بالانترنت "التابلت"، اعتماد الحكومة الالكترونية على انترنت فائق السرعة، وبالتالى إمكانية ربط الوزارات ببعضها، كذا حوكمة البيانات وإنشاء قاعدة بيانات عامة للدولة.





وأكد "البعلى" أن القمر الصناعى طيبة 1 يقدم الخدمات فائقة السرعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي والإقليمى ويمثل نقلة لمصر في مجالات تداول المعلومات والاتصالات الدولية.





من جانبه قال المهندس جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه بإطلاق القمر المصري " طيبة -1 " ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، ويساهم بشكل مباشر فى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التى تنشئها الدولة ولها صلة بالاعتماد على سرعة الإنترنت مثل منظومة التعليم الجديدة وإدخال التابلت بها.





وأضاف جون طلعت خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن إطلاق القمر الصناعى طيبة 1 يساهم في الاعتماد على الإنترنت فائق السرعة في الحكومة الإلكترونية، لأنه يقدم الخدمات فائقة السرعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ويخدم إنشاء قاعدة بيانات كاملة للدولة، وربط الوزارات ببعضها البعض.





وأوضح عضو لجنة الاتصالات أن القمر الصناعى طيبة 1 يوفر على مصر تكلفة كل خدمات البث الفضائي، التي كانت تستأجرها أضف إلى ذلك سرعة إنهاء العمليات الإلكترونية فى المصالح الحكومية والتى تعتمد على الإنترنت.





وتابع: تولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي " طيبة -1 " يعنى تأكيد اعتماد الدولة المصرية على ذاتها "استقلالها" "فى التحكم في شبكة الاتصالات.





قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب إن إطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات «طيبة – 1» المقرر 22 نوفمبر الجاري يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الإنجازات المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة «آريان سبيس» الفرنسية على صاروخ الإطلاق»آريان- 5«من قاعدة الإطلاق بمدينة» كورو«بإقليم»جويانا الفرنسية «بأمريكا الجنوبية.





وقال "عامر" فى بيان له إن الشركة الفرنسية انتهت من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن كما تم اختبار التوائم الميكانيكي والكهربي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر عامًا، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.





وأشار الى أنه تتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي «طيبة -1» عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.



