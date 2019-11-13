قمة المصلحة تحكم.. ترامب يستقبل أردوغان بواشنطن في لقاء الحب العنيف.. احتلال الأراضي السورية ومحاربة الأكراد ودعم أنقرة لداعش أهم القضايا على طاولة الطرفين.. والأنظار تتجه إلى حرس أردوغان

الحب العنيف.. شعار جديد للعلاقات الأمريكية التركية

أزمات طاحنة على جدول أعمال أردوغان وترامب غدا

سوريا والأكراد والغاز ودعم الإرهاب.. الكونجرس الأمريكي يقف في وجه أردوغان

سوريا ومنظومة روسيا رأس جدول الأعمال

تصاعد التوترات، خلاف واسع

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن الأمريكية للقاء نظيره دونالد ترامب بناء على دعوة من الأخير، حيث من المقرر عقد اللقاء المشترك، الأربعاء.ونشرت فضائية "دويتش فيله" تقريرا بعنوان "الحب العنيف وحب الظهور: التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا ترتفع قبل لقاء ترامب وأردوغان".وجاء في التقرير أن أردوغان يتوجه للقاء ترامب اليوم الأربعاء، وسط توتر في العلاقات بين حلفاء الناتو بشأن سوريا وشراء أنقرة لمنظومة الصواريخ الروسية "إس 400".وفي المرة الأخيرة التي زار فيها أردوغان العاصمة الأمريكية عام 2017، اعتدى حراسه على المتظاهرين الأكراد "السلميين" بالضرب، ما أعطى انطباعا لصناع السياسة الأمريكية بمدى القمع الذي يواجهه معارضي ترامب الداخليين واتباع نظام أردوغان لتكتيك الذراع القوية معهم وتوظيفها في الخارج.وقال ماكس هوفمان، المدير المساعد للأمن القومي في مركز التقدم الأمريكي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إن أردوغان سيستخدم هذه الزيارة لإظهار أنه على الرغم من انحرافه الاستبدادي، فإنه ليس منبوذًا دوليًا، وهذه صورة افتتاحية ورسالة يسعد فريق ترامب بتقديمها، بعد التخلي عن اهتمام "رمزي" بالديمقراطية وحقوق الإنسان".وأضاف التقرير أن العلاقات وصلت بين الجانبين إلى الحضيض بعد ان سارت من ازمة إلى أزمة بسبب مجموعة من القضايا في السنوات الأخيرة.جاءت الأزمة الأخيرة الشهر الماضي، عندما شن الجيش التركي ومجموعة من فصائل المتمردين السوريين المتحالفة، عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد حلفاء واشنطن الأكراد، قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الذين شاركوا في القتال ضد تنظيم داعش، ما أجبر الولايات المتحدة على سحب قواتها من المنطقة الحدودية وإطلاق العنان لكارثة إنسانية.أبرمت تركيا بعد ذلك صفقة منفصلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإخلاء ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية من الحدود، والتي لم تنفذ بالكامل.قبل أشهر، غضبت الولايات المتحدة من شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، والذي تقول واشنطن إنه يتعارض مع الناتو ويهدد طائرات F-35. ردًا على ذلك، طردت الولايات المتحدة تركيا من برنامج F-35 للطائرات المقاتلة ، والذي كانت أنقرة شريكًا فيه.غيرت عملية شراء أردوغان منظومة "إس 400" الروسية، والعملة العسكرية التركية ضد الأكراد في شمال سوريا الرأي العام في الكونجرس الأمريكي والمجتمع السياسي في واشنطن، ولم يعد لـ أردوغان سوى علاقته الشخصية مع ترامب، والتي لا يمكن توقع مساراتها.كما ضغط الكونجرس على إدارة ترامب لفرض عقوبات على تركيا بسبب شراء S-400 بموجب قانون الولايات المتحدة المعروف باسم قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات (CAATSA). لكن بشكل منفصل، أقر مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي حزمة عقوبات لمعاقبة تركيا على عمليتها في سوريا، ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى إقرار مجلس الشيوخ.في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر المجلس قرارًا غير ملزم يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، مما أغضب أنقرة بشدة.وهدد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين يوم الأحد بفرض عقوبات على تركيا إذا لم تقم بالتخلي عن S-400.وقال أوبراين إن تركيا سوف تشعر بعمق تأثير هذه العقوبات، مشددا أنه لا مكان في الناتو لـ إس 400 أو لعمليات شراء ضخمة لأسلحة روسية، وأن هذه هي الرسالة التي سيسلمها ترامب بوضوح شديد إلى أردوغان، ومع ذلك ، وعلى الرغم من التهديدات المتكررة بشأن مجموعة من الإجراءات التركية في السنوات الأخيرة، لا يزال أردوغان يلقي عرض الحائط بالمصالح الأمريكية وأي شكل من أشكال الديمقراطية في داخل تركيا.وقال هوارد ايزنشتات، وهو زميل غير مقيم في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط وأستاذ مساعد في جامعة سانت لورانس: "لقد نظرت تركيا إلى الولايات المتحدة بخبث وتصرفت كما لو كانت واشنطن بحاجة إلى تركيا أكثر مما تحتاج تركيا إلى الولايات المتحدة. لقد استمدت من هذه التجربة أنه من تكلفة تحدي الولايات المتحدة مجانية، وقد أدى ذلك إلى تفاقم المشكلات".تمتد الخلافات بين الجانبين إلى ما وراء سوريا وS-400. حيث تستمر تركيا في التنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها قبالة قبرص، وفي حين أن واشنطن قد وجهت انتقادات "خفيفة" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فإنها تشعر بالقلق إزاء عمال القنصلية الأمريكية الذين تم اعتقالهم كجزء من حملة قمع محلية هائلة. من جهة أخرى ، ساعدت تركيا فنزويلا في غسل الأموال والذهب لتفادي العقوبات الأمريكية وعلاقاتها الودية مع إيران تتعارض مع السياسة الأمريكية.وقال أردوغان يوم الثلاثاء في أنقرة قبل مغادرته إلى واشنطن "على الرغم من الأجواء الضبابية في علاقاتنا، فإننا نتفق مع ترامب على أنه سيتم حل المشكلات وتحسين علاقاتنا. محاربة الإرهاب هي أولويتنا. نريد أن نبدأ حقبة جديدة في الأمور المتعلقة بأمن البلدين".وقال هوفمان إن أردوغان سيأتي إلى البيت الأبيض مع مطالب ملموسة بالحماية من العقوبات، وإبعاد "قسد" ووحدات حماية الشعب من شمال سوريا، وعدم محاكمة بنك "Halkbank"، والخروج بنتيجة إيجابية لصالح أنقرة في إس 400.وأضاف أن "استراتيجية أردوغان للضغط على المطالب المتطرفة مع ترامب شخصيا تعتمد على افتقار ترامب للمعرفة الجوهرية ورغبته في أن ينظر إليه كصانع صفقات، وقد نجحت بشكل جيد حتى الآن".واستدرك هوفمان قائلا: "لكن عند دراسة المطالب التي سيحضرها إلى واشنطن، هناك العديد منها تتجاوز السلطة التنفيذية لترامب".ومن المتوقع عدم توصل كلا الطرفين إلى حلول نهائية للعديد من القضايا العالقة من أهمها، الاوضاع في سوريا، والاعتداء التركي على الأكراد، بالإضافة إلى وجود أدلة واضحة على تعاون تركي مع تنظيم داعش الإرهابي.وتعيد هذه الزيارة إلى الأذهان، الزيارة الأخيرة التي قيل إن أردوغان انسحب عقب بداية اللقاء بفترة قصيرة بسبب خلاف مع ترامب، على تمويل الولايات المتحدة للأكراد في سوريا، وتمسك واشنطن بهذا الأمر، رغم رفض أنقرة.قد تشتعل القمة، اليوم، الأربعاء، وقد تنتهي بعقد اتفاقيات جديدة، إلا أن هذا اللقاء يقابله استمرار الرغبة من قبل الكونجرس بفرض عقوبات على تركيا، بسبب هجماتها على الأراضي السورية، رغم الوعد الأخير من ترامب بإلغاء الأمر.