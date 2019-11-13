5 أسباب لاختيار كلية الثروة السمكية بالسويس مقرًا للمركز الإقليمي الأفريقي لمصائد الأسماك

اختارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، لتكون مقرًا لأحد المراكز الإقليمية في إفريقيا، وذلك في مجالات التدريب الأكاديمي في مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي الأكاديمي، وعلوم وتكنولوجيا مصائد الأسماك البحرية، وبحوث تربية الأحياء المائية؛ وأعلاف الأسماك، والصفات الوراثية.





وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عدة أهداف لإنشاء مراكز التميز الإفريقية في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وهي:





1- إسهامًا بشكل مباشر في مهمة إصلاح مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (PFRS).





2- توفير القيادة والدعم في توليد ونشر المعرفة في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية.





3- تعزيز المساهمة المستدامة للقطاع لتحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 في مجال الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش وخلق الثروة.





4- نقل الخبرات وتدريب ورفع الكفاءات البشرية في مجال الاستزراع والمصايد وتربية الكائنات المائية ومنح درجات أكاديمية (دبلوم– ماجستير – دكتوراه) للمهتمين من الدول الإفريقية.





5- تقديم دعم مالي (يصل إلي 5 ملايين يورو) لأنشطة المركز علي ان توفر الجامعة مبني مناسب وباقي اللوجستيات للطلاب والباحثين من كوادر متخصصة لتدريبهم والاشراف عليهم ومعامل مجهزة وإقامة مناسبة.



