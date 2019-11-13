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سيارات

بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلنت بي إم دبليو رسميًا دخول الفئة الثانية جران كوبيه خطوط الإنتاج في مصنع لايبزيغ، وقالت إنها ستتوفر في بداية الربيع من العام القادم في الأسواق العالمية.

سيتم إنتاج 1,000 سيارة فقط منها، وقال مدير المصنع هانز بيتر: "نفتخر بإنتاج الجران كوبيه الجديدة ذات الأبواب الأربعة في مصنع لايبزيغ للأسواق العالمية كلها".

ميكانيكيًا ستتوفر جران كوبيه الفئة الثانية بخيارات مختلفة من محركات البنزين والديزل، ولاحقًا خيارات أخرى من المحركات، مع توفر بعض الخيارات الإضافية من الكماليات بحسب أذواق العملاء.

بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور
بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور
بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور
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