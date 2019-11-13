صابرين: مبعرفش أعمل أي حاجة غير إني أمثل وأقف أمام الكاميرا.. فيديو

قالت الفنانة صابرين، إنها عملت في مجال الفن عندما كانت بعمر 4 سنوات، مضيفة: "كنت أقوم بالغناء مع والدي، وعائلتي كلها عائلة فنية وكنت أقف أمام المرآة كثيرًا".





وأضافت صابرين في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة "الحياة": "لم أفكر في أي مشروع بجانب التمثيل وهذا الأمر فاشل جدا، وفيث فترة من الفترات قررت فتح مشروع ملابس وتصاميم واشتريت شنط بها ملابس من خارج مصر ولم أستطع بيع شيء على الإطلاق".



