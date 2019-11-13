صرخة أنثى.. بطلة العالم في مصارعة الذراعين تستغيث بوزير الرياضة من رئيس الاتحاد

تقدّمت جيهان مصطفى كمال بطلة العالم فى مصارعة الذراعين بشكوى رسمية إلى إدارة الشئون القانونية بوزارة الشباب ضد اللواء محمود بركات رئيس اتحاد اللعبة بسبب عدم مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرًا فى رومانيا .





وقالت اللاعبة فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن اسمها كان مُدرجًا ضمن قائمة البعثة المتوجهة إلى رومانيا إلا أنها فوجئت باتصال من رئيس الاتحاد يوم السفر أخبرها خلاله أنه حصل على جميع التأشيرات الخاصة بالبعثة ماعدا التأشيرة الخاصة بها وعليها التوجه لمقر السفارة لاستلامها.





وأضافت بطلة العالم في مصارعة الذراعين أنها توجهت إلى مقر السفارة لم تجد أحدًا من الموظفين وطلب منها رئيس الاتحاد الانتظار لليوم التالي لاستلام التأشيرة واللحاق بالبعثة على طائرة اخرى .





وأوضحت جيهان مصطفى أنها فوجئت بموظفي السفارة فى اليوم التالى يخبرونها بأن رئيس الإتحاد استلم التأشيرة الخاصة بها ضمن جميع التأشيرات الخاصة بالبعثة !!! .





وأعربت لاعبة مصارعة الذراعين عن حزنها لعدم المشاركة في بطولة العالم رغم أنها حققت العديد من البطولات وحققت نتائج ايجابية خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2017 .



