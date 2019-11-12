ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. محمد صلاح مع أفراد عائلته خلال تواجده في مصر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددا من الصور لنجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح مع أقاربه عقب وصوله للانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

ووصل صلاح الثلاثاء، تمهيدًا للمشاركة مع المنتخب الوطني استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في إطار التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021.

والتقى صلاح بأفراد أسرته وأصدقائه قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب القومى.

وظهر صلاح اثناء تواجده بالمطار أمس ، بجبيرة في قدمه ، حيث انه يعاني من تجدد إصابته في الكاحل بمباراة ليفربول الأخيرة، أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز الريدز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.
شاهد.. محمد صلاح مع أفراد عائلته خلال تواجده في مصر
شاهد.. محمد صلاح مع أفراد عائلته خلال تواجده في مصر
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة محمد صلاح تثير الشكوك.. هل يغيب عن مواجهتي مصر ضد كينيا وجزر القمر؟

محمد صلاح يعدل موعد وصوله للقاهرة وانضمامه للمنتخب الوطني

محمد صلاح يتحدى ليفربول من أجل عيون مصر.. والنادي يرسل فريقا خلفه

اخبار الرياضة.. صلاح يتحدى ليفربول.. قرار جديد من فايلر.. ونجم الزمالك على أعتاب الدوري السوداني

لعنة الإصابة .. منتخب مصر يفقد جهود محمد صلاح أمام كينيا وجزر القمر

كهربا ينشر صورة له من مران المنتخب| شاهد

ترشيحاتنا

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

بعد غنائها في أنفيلد.. من هي منى خليفة مشجعة ليفربول التي خطفت أنظار السوشيال ميديا

استخدم أدواتك..نصائح تهمك قبل الذهاب لصالون الحلاقة

بـ 2 جنيه .. تخلصي من النمل في منزلك بـ 6 طرق فعالة

خبير يكشف كيفية تنبؤ هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس.. فيديو

فرجاني ساسي يكشف سبب خسارة تونس لنصف نهائي كأس أفريقيا.. وأزمته مع البنزرتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!