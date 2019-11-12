شاهد.. محمد صلاح مع أفراد عائلته خلال تواجده في مصر

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددا من الصور لنجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح مع أقاربه عقب وصوله للانضمام إلى معسكر منتخب مصر.



ووصل صلاح الثلاثاء، تمهيدًا للمشاركة مع المنتخب الوطني استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في إطار التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021.



والتقى صلاح بأفراد أسرته وأصدقائه قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب القومى.



وظهر صلاح اثناء تواجده بالمطار أمس ، بجبيرة في قدمه ، حيث انه يعاني من تجدد إصابته في الكاحل بمباراة ليفربول الأخيرة، أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز الريدز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وأكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.

