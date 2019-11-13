لحظة اصطدام قطارين في الهند.. فيديو

أصيب 12 شخصا في الهند، عقب تصادم قطارين بسبب خلل في منظومة الإشارات.



ووفقا لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية أصيب 12 شخصا في اصطدام القطارين في جنوب الهند بعد خلل في الإشارة بالقرب من محطة سكة حديد كاشيجودا.



وتم إنقاذ أحد السائقين بعد عملية استمرت 8 ساعات لتحريره ونقله إلى المستشفى.



وظهر في شريط الفيديو الذي نشرته الشبكة الأمريكية وقوع التصادم في إشارة، ما تسبب في خروج بعض العربات من مكانها، وتحرك بعضها الآخر.

