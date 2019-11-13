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تكنولوجيا

مونتاج الفيديو في ثوان.. تفاصيل إطلاق ميزة جديدة لـ Instagram

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:04 ص
إنستجرام
إنستجرام
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أماني إبراهيم
يستعد موقع إنستجرام Instagram لإطلاق اداة جديدة لتحرير الفيديو في بلد واحدة فقط.

ووفقا لموقع ذا فيرج المتخصص في الأخبار التقنية فإن إنستجرام ستختبر أداة تسمى Reels وستكون متاحة على أجهزة iOS وAndroid في البرازيل فقط، ولا توجد معلومة حول ما إذا كان سيتم إطلاقها في بلدان أخرى.

وباستخدام خاصية Reels سيستطيع المستخدمون تسجيل مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وضبط سرعتها، وتحديد الموسيقى، أو استخدام صوت من فيديوهات أخرى.

وتعد هذه الميزة مشابهة تماما لميزة Duet في تطبيق TikTok، ويستغل إنستجرام نجاح هذه الميزة في تيك توك للاستفادة منها على منصته وستكون متاحة لفيديوهات القصص story أيضًا.

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