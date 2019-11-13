الري: خطة متكاملة للاستفادة من مياه الأمطار

قال المهندس حسن يحيى، رئيس لجنة مواجهة الأزمات والكوارث بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة لا تتنبأ بالأرصاد ولكن لدينا مركز التنبؤ الخاص بكمية الأمطار وأماكن سقوطها فقط لا غير.





وأضاف "يحيى" خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "أون إي"، أن الوزارة تستخدم جزئية معينة من هيئة الأرصاد الجوية لتخدم الوزارة فى السيطرة على أزمة الأمطار والسيول.





وأوضح أن وزارة الرى ليست لها علاقة بدرجات الحرارة أو شبورة كما تفعل هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن قطاع التخطيط الخاص بالوزارة هو مختص فقط بشأن سقوط أمطار وليس التنبؤ بحالة الجو عموما.



