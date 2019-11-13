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توك شو

الري: خطة متكاملة للاستفادة من مياه الأمطار

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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توك شو
قال المهندس حسن يحيى، رئيس لجنة مواجهة الأزمات والكوارث بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة لا تتنبأ بالأرصاد ولكن لدينا مركز التنبؤ الخاص بكمية الأمطار وأماكن سقوطها فقط لا غير. 

وأضاف "يحيى" خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "أون إي"، أن الوزارة تستخدم جزئية معينة من هيئة الأرصاد الجوية لتخدم الوزارة فى السيطرة على أزمة الأمطار والسيول.

وأوضح أن وزارة الرى ليست لها علاقة بدرجات الحرارة أو شبورة كما تفعل هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن قطاع التخطيط الخاص بالوزارة هو مختص فقط بشأن سقوط أمطار وليس التنبؤ بحالة الجو عموما.

وأكد رئيس لجنة مواجهة الأزمات والكوارث بوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة وضعت خطة كاملة ودراسات جديدة للاستفادة من الأمطار، مضيفا أن مصر تتكون من ثلاث مناطق بالنسبة للأمطار والسيول وهما غرب الدلتا والصعيد ومنطقة سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.
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