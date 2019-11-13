ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة تجري انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات.. اليوم

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:17 ص
جامعةالقاهرة
جامعةالقاهرة
Advertisements
ياسمين سامي
تجري جامعة القاهرة انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية، لافتًا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام العملية التعليمية أثناء الانتخابات وعدم تأجيل المحاضرات أو تأخيرها..

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

صابرين: دخلت قفص مع نمرين وجاتلي حالة ثبات.. فيديو

محمد صلاح أقوى من اتحاد الكرة.. ناقد رياضي يكشف بالأدلة ضعف المنظومة الرياضية

أدعية تقال بعد الوضوء.. وحكم قول المسلم لأخيه زمزم بعد الوضوء

اخبار الرياضة.. حقيقة رفض ساسي العودة إلى الزمالك.. قرار جديد من الخطيب.. 5 وجوه جديدة في تدريب الأهلي

مصرع شاب بمحيط مزلقان طنطا أسفل عجلات قطار

الأهلي يفاضل بين صفقتين لتدعيم الهجوم .. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق الشواطئ الفرنسية بعد امتلائها بـ طن كوكايين قادمة من المحيط

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد