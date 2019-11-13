جامعة القاهرة تجري انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات.. اليوم

تجري جامعة القاهرة انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر.





وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية، لافتًا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام العملية التعليمية أثناء الانتخابات وعدم تأجيل المحاضرات أو تأخيرها..



