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مرأة

طريقة عمل التشيز كيك بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:40 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد التشيز كيك من أفضل واحلى الحلويات، ويفضلها الكثير من الأشخاص، وتعد من الحلويات المفيدة لاحتوائها على كمية كبيرة من الجبن الذي يمد الجسم بالكالسيوم المفيد.

ونقدم طريقة عمل التشيز كيك خطوة بخطوة، وفقا لـ وصفة الشيف نجلاء الشرشابى، وهي كالتالي:

مكونات التشيز كيك :
- 2 كوب بسكوت مطحون
- نصف كوب زبدة سايحة
- 2 ظرف كريم كراميل
- 2 كوب لبن
- كوب سكر بودره
- كوب قشطة
- ربع كيلو جبنة قريش
- 3 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
- نصف كوب ماء ساخن

طريقة تحضير التشيز كيك:
- اخلطى البسكوت بالزبدة وضعيه فى قالب واضغطى عليه وضعيه فى الثلاجة ليتماسك

- سخنى بودرة الكريم كراميل مع اللبن على النار

- إضربى فى الخلاط الكريم كراميل والجبنة والقشطة والسكر البودرة

- أذيبى الجيلاتين فى الماء الساخن ثم أضيفيه للخليط فى الخلاط

- ضعى الخليط على قاعدة التشيز كيك وضعيها فى الثلاجة حتى تتماسك ثم قطعيها وقدميها
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