فرصة ذهبية.. كيف تشتري النسخة الأصلية من FIFA 20 بـ أرخص سعر

تعد لعبة فيفا من أكثر الألعاب الإلكترونية شعبية في العالم، وقد طرحت شركة "EA sports" مؤخرا لعبة فيفا 20- FIFA 20.





وتتوفر هذه الأيام فرصة ذهبية لشراء النسخة الأصلية من اللعبة بأفضل سعر ممكن، فبعد أسبوعين من الآن سنكون على موعد مع الجمعة السوداء أو Black Friday ، حيث ستتوفر اللعبة بأقل من ثمنها الحالي بما يعادل 15 يورو.





والسعر الرسمي للعبة حاليا هو 50 يورو تقريبا للنسخة العادية، أما نسخة الأبطال فتباع بمبلغ 80 يورو.





وبحسب ما تداولته المواقع البريطانية فإن النسخة الأصلية ستعرض بمبلغ 35 يورو للنسخة العادية، و65 لنسخة "الأبطال".



