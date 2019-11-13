زملكاوية بالثلث.. حكاية هند رستم وتشجيع نادي الزمالك

ما بين الأهلي والزمالك انقسم الفنانون في توجهاتهم الرياضية، يفرحون لفوزه ويذوقون مرار الخسارة فيحزنون عليها، حتى يصل الأمر بالنسبة لبعضهم إلى حد التعصب، كانت "مارلين مونرو "العرب واحدة من متعصبي كرة القدم التي كانت تشجع بقوة فريق القلعة البيضاء"الزمالك".





كان لكرة القدم بشكل عام ونادي الزمالك بشكل خاص زاوية خاصة في حياة الفنانة الراحلة هند رستم، التي يحل ذكرى ميلادها في 12 نوفمبر، حيث كانت من أشد معجبي ومشجعي نادي الزمالك.





"أنا زملكاوية بالثلاثة" كانت تلك العبارة هي الدائمة لها كلما استضافتها الصحف وكلما ذكر أمامها حديث كروي، ففي حديث سابق لها بمجلة الكواكب عام 1965، سردت "رستم" موقف يعبر عن مدى حبها للزمالك ومدى إلمام من حولها بهذا الفريق.



