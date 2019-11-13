لتصحيح الأفكار الدينية لدى الطلاب.. علي جمعة ضيف جامعة الزقازيق.. اليوم

تستضيف جامعة الزقازيق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، بدعوة من د. عثمان شعلان، رئيس الجامعة، في الندوة الدينية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى.





وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق ، إن الندوة تأتي في إطار فعاليات الموسم الثقافي للعام الدراسي 2019/ 2020 والذي تحرص الجامعة علي تنظيم فعالياته باستضافة رموز وقيادات سياسية ودينية وأدبية لرفع مستوى الوعي والثقافة لدي الطلاب بمختلف المجالات والتوعية بالمناسبات القومية والوطنية ، مؤكدا علي أن الندوة تكتسب أهمية خاصة من مناسبتها وهي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واستضافة العالم الجليل مفتي الجمهورية السابق.





وأضاف رئيس الجامعة أن "مثل هذه اللقاءات من شأنها تنمية الوعي لدي الطلاب وتوسيع نطاق إدراكهم الفكري وتصحيح ما لديهم من أفكار خاطئة عن تعاليم ديننا السمح التي تدعو للسلام وحب الأوطان والعمل".



