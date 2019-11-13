ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لتصحيح الأفكار الدينية لدى الطلاب.. علي جمعة ضيف جامعة الزقازيق.. اليوم

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:40 ص
علي جمعة ضيف جامعة
علي جمعة ضيف جامعة الزقازيق اليوم
Advertisements
قســـم التعليـــم
تستضيف جامعة الزقازيق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، بدعوة من د. عثمان شعلان، رئيس الجامعة، في الندوة الدينية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق ، إن الندوة تأتي في إطار فعاليات الموسم الثقافي للعام الدراسي 2019/ 2020 والذي تحرص الجامعة علي تنظيم فعالياته باستضافة رموز وقيادات سياسية ودينية وأدبية لرفع مستوى الوعي والثقافة لدي الطلاب بمختلف المجالات والتوعية بالمناسبات القومية والوطنية ، مؤكدا علي أن الندوة تكتسب أهمية خاصة من مناسبتها وهي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واستضافة العالم الجليل مفتي الجمهورية السابق.

وأضاف رئيس الجامعة أن "مثل هذه اللقاءات من شأنها تنمية الوعي لدي الطلاب وتوسيع نطاق إدراكهم الفكري وتصحيح ما لديهم من أفكار خاطئة عن تعاليم ديننا السمح التي تدعو للسلام وحب الأوطان والعمل".

وأشار إلى أن دور رجال الدين بالأزهر الشريف هو ترسيخ وإرساء البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع وخاصة الشباب الفكر الوسطي المعتدل.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

حفنة من اللوز يومياً تحميك من أمراض صحية غير متوقعة

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت

بسرادق في الشارع| أسرة علاء علي تستقبل واجب العزاء| صور

لبس الفضة للرجال ومقدار الزكاة فيها.. فيديو

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

اكتشفي ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيضة مسلوقة يوميًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!