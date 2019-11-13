السعودية والإمارات في كأس الخليج العربي 24.. كيف علق السعوديون والقطريون

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الـ24، بعد تجديد الدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي.





وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أنه قرر الموافقة على المشاركة في البطولة إشارة إلى تلقيه خطابًا من اتحاد كأس الخليج العربي يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين.





وأعرب الاتحاد عن تمنياته للتوفيق للجميع بعد إعلان الموافقة على المشاركة.. وتوج المنتخب السعودي ببطولة الخليج ثلاث مرات في تاريخه 1994 و 2002 و2003.





ويعقد اتحاد كأس الخليج اليوم الأربعاء اجتماعا لتحديد موعد إعادة القرعة لتوزيع المنتخبات على مجموعتين .





وكانت منتخبات البحرين والإمارات والسعودية قد قررت المشاركة في خليجي 24 والمقرر عقدها في قطر ، والتي أعلنت الدول الخليجية الثلاثة بالإضافة إلى مصر مقاطعتها منذ 5 يونيو 2016 بسبب تورطها في العديد من الممارسات التي تهدد أمن الدول العربية لاسيما دول الجوار بسبب احتضانها للجماعات الارهابية ودعمها لعدد من الارهابيين الهاربين من دولهم فضلا عن علاقتها المشبوهة مع إيران.





وتعددت تعليقات السعوديين على ما أعلنه اتحاد الكرة السعودي المؤيدة للقرار، وقال بدر نافل «يازين جمعتنا مع #خليجنا_واحد».





وعلى الرغم من ترحيب آخرين بلم الشمل الخليجي على المستوى الرياضي إلا انه اشار الى سيل الاساءات التي مازالت تكيلها بوق الإعلام الفاسد في قطر، وقال السعودي متيم بريدة، «بلا شك انها زينه وحلوة !! ولكن متى ما كانت القلوب على بعض صافية !! فإعلام الدويلة مافتئ يكيل لنا الشتائم والمؤامرات صباح مساء !!»





وعلى الجانب الاخر، علق مواطن قطري على تغريدة اتحاد الكرة السعودي، قائلا: «إن شاء الله نشوفكم بين اخوانكم واهلكم في قطر، واذا ماتشيلكم الدار نحطكم بعيوننا».





وقال مواطن آخر من سلطنة عمان، «ربي يجمعنا على الخير .



