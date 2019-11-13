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توك شو

خبير: يجب الحفاظ على مخرات السيول من الانسداد تجنبًا للكوارث

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:22 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قسم التوك شو
قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، إن مصر لديها مشكلة فى مخرات السيول، مشيرًا إلى أننا نمتلك ما يقارب من 841 منها، بينها 117 يتبعون وزارة الري والباقى تابعة للمحليات. 

وأضاف الدكتور الحسين حسان، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "أون إي"، أن المشكلة تكون فى أداء عمل تلك المخرات، موضحا أن السلوك البشري هو المسؤول عن تقصير عمل تلك المخرات وليس المحليات فقط.

وأوضح خبير التنمية المستدامة، أن مياه الأمطار تكون محملة بالرمال وفروع الشجر، وهذا يؤدي إلى انسداد فى المخرات.

وأكد خبير التنمية المستدامة، أنه يجب على المحليات متابعة المخرات والحفاظ عليها من الانسداد لتجنب وقوع حدوث مصائب السيول.
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