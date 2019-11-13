خبير: يجب الحفاظ على مخرات السيول من الانسداد تجنبًا للكوارث

قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، إن مصر لديها مشكلة فى مخرات السيول ، مشيرًا إلى أننا نمتلك ما يقارب من 841 منها، بينها 117 يتبعون وزارة الري والباقى تابعة للمحليات.





وأضاف الدكتور الحسين حسان، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "أون إي"، أن المشكلة تكون فى أداء عمل تلك المخرات، موضحا أن السلوك البشري هو المسؤول عن تقصير عمل تلك المخرات وليس المحليات فقط.





وأوضح خبير التنمية المستدامة، أن مياه الأمطار تكون محملة بالرمال وفروع الشجر، وهذا يؤدي إلى انسداد فى المخرات.



