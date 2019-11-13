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منوعات

شاهد.. لحظة بكاء ممثل مغربي شهير عثر على قبر والده بعد 38 عامًا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:40 ص
ربيع القاطي
ربيع القاطي
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عزة عاطف
بعد 38 سنة من الانتظار بطعم اليتم والحرمان وبالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف يعثر الممثل المغربي «ربيع القاطي» على قبر والده الذي سقط قتيلًا خلال الحرب على بين القوات المغربية وجبهة البوليساريو.

وانتشر مقطع الفيديو الذي وثقه الفنان ربيع القاطي على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشدة بعدما كتب عليه "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.. صدق الله العظيم.. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى".

وأضاف الممثل المغربي ربيع القاطي: "بعد 38 سنة من الانتظار بطعم اليتم والحرمان.. بعد 38 سنة من البحث في كل أرجاء الصحراء المغربية الغراء بدون كلل.. أكرمني الله العلي القدير فوجدت قبر الشهيد"، وقد انهالت عليه التعليقات بالمواساة والدعاء له ولوالده والشهداء أجمعين.

وانكبَّ الممثل المغربي ربيع القاطي، على قبر والده مقبلًا التراب، باكيًا، ودوت شهقات بكائه في الصحراء، وتعالت وهو يقرأ اسم والده، غير مصدق بأنه قد وجد أخيرًا ركنًا يلتجأ إليه، ليقول هنا يرقد والدي.

وظل الممثل المغربي ربيع القاطي يدعو إلى والده بالرحمة والمغفرة ولجميع الشهداء المدفونين من حوله، فقد بحث لمدة 15 عاما في كل الأماكن التي اعتقد بأنه قد تم دفن الشهداء بها خلال الحرب التي استمرت لما يزيد عن 15 عامًا وانتهت عام 1991 في نزاع دامي على الصحراء الغربية.

واختتم كلامه قائلًا "عثرت على قبر أبي الجندي المقاتل في صفوف القوات المسلحة الملكية الذي وهب حياته فداءً لوطننا الحبيب.... الله اكبر... الله كبر...معجزة الزمان.. كم انت كريم يا الله.... ولدت من جديد....هو حزن بطعم الفرح..... وكل عيد نبوي وانتم بالف خير".
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