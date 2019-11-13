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أخبار العالم

فضائية الغد: مصر تجري اتصالات مع فلسطين وإسرائيل للتهدئة في غزة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:03 ص
غزة
غزة
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قسم الخارجي
أفادت قناة "الغد" نقلا عن مصادرها، بأن القاهرة تجري اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتهدئة في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10 شهداء.

واستشهد 3 فلسطينيين، في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليرتفع أعداد الشهداء إلى 10، حيث يشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة مستهدفا حي المنارة في خانيونس ووحدات سكنية في مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن بدء الحرب وشن عدوان على حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإغلاق بحر غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان له: " في هذه الساعة بدأ الجيش استهداف مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
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