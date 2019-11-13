تلقى رعاية جيدة.. صلاح سليمان يكشف الطريقة التي كان يتعامل بها مرسي في محبسه

كشف صلاح سليمان، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، عن الطرق والحيل التى تلجأ اليها جماعة الإخوان الإرهابية إلي منظمات والمراكز البحثية المشبوهة لتشويه صورة مصر بالخارج، موضحا أن مصادرة تمويل الجماعة واضحة والكثير يعلمها.





وأكد صلاح سليمان خلال لقائه على قناة «اكسترا نيوز» أن الجماعة الإرهابية تلجأ الي هذه الحيل للضغط وإثارة الرأي العام، موضحا أن الدولة المصرية قادرة على الرد وتوضيح كل هذه الأكاذيب والشائعات التي تروجها الإخوان في الخارج عن مصر.





وأوضح صلاح سليمان أن هناك آلية في إصدار التقارير ولابد ان تكون موثقة بالمستندات طبقا للمعايير الدولية، ليكون هناك الرد واضح بشأن هذه التقارير لافتا إلى أن مرسي كان يعاني من بقايا شلل في وجهه وأجرى عملية جراحية في المخ قبل الرئاسة بـ 10 سنوات.



