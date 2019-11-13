معنديش حاجة أقولها.. أحدث إطلالة لـ عبير صبري من داخل سيارتها.. شاهد

نشرت الفنانة عبير صبرى مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على إنستجرام.





وظهرت عبير صبري بـ إطلالة جذابة وأنيقة وهى داخل سيارتها، ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها فاختارت أحمر شفاه باللون الأحمر مع إسدال شعرها على كتفيها وارتداء نظارة شمس.





ونالت صورة عبير صبري إعجابا كبيرا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة، منورة".



