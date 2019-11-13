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فن

معنديش حاجة أقولها.. أحدث إطلالة لـ عبير صبري من داخل سيارتها.. شاهد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:26 ص
عبير صبرى
عبير صبرى
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محمد بدران
نشرت الفنانة عبير صبرى مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت عبير صبري بـ إطلالة جذابة وأنيقة وهى داخل سيارتها، ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها فاختارت أحمر شفاه باللون الأحمر مع إسدال شعرها على كتفيها وارتداء نظارة شمس.

ونالت صورة عبير صبري إعجابا كبيرا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة، منورة".

يُذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبير صبرى الدرامية، كانت خلال مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل، ومن تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.
معنديش حاجة أقولها.. أحدث إطلالة لـ عبير صبري من داخل سيارتها.. شاهد
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