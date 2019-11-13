إحباط محاولتي تهريب أدوية بشرية عبر منفذ أرقين البري بأسوان.. صور

أحبط العاملون بالجمارك فى منفذ أرقين البرى جنوب مدينة أسوان، محاولتين، لتهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة للقانون، فى إطار تحقيق السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية .





المحاولة الأولى، بدأت بورود مذكرة مشتركة من النقيب إسلام الوكيل بإدارة البحث الجنائى ومحمود حمدى بالأمن الجمركى مفادها اعتزام الراكب م.ن .ا.24 سنة سودانى الجنسية القادم من السودان تهريب كمية من الأدوية البشرية.





وبالعرض على أحمد الصاوى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هشام علي وأحمد الطيب وأحمد جبريل مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد ابراهيم لتفتيش أمتعته الشخصيه فتبين وجود 10000قرص plakuenil و3750 قرصا anafronil25 و7350قرصا. cylo_progynovA و70علبه بخاخ flixotide مخبأه بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية .





وفى المحاولة الثانية تم ضبط 70حقنة HR بالسرنجة و 15حقنة من Eprex داخل مخبأة بين طيات الملابس بالأمتعة الشخصية لراكب .ا.ع.ع سوداني الجنسية قادم من السودان . وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى أرقام41 و 42 لسنة 2019 وحررها أحمد إبراهيم .



