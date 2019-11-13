الجيش اللبناني يصدر بياناً بشأن إطلاق النار على متظاهر في منطقة خلدة

أصدر الجيش اللبناني بيانا بشأن إطلاق النار على أحد المتظاهرين في منطقة خلدة.





وأعلنت قيادة الجيش في بيان "أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص".





وتابع البيان "باشرت قيادة الجيش تحقيقًا بالموضوع بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص."





كانت وسائل إعلامية قد أفادت بأن مسلحا أطلق الرصاص على أحد المحتجين وأصابه بجروح بالغة بعد محاولته إغلاق أحد الطرق في بلدة خلدة جنوبي بيروت مساء أمس الثلاثاء.



