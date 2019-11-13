انفد بجلدك.. علامات إذا ظهرت عليك اترك العمل فورًا

يستحوذ العمل على جزء كبير من حياتنا بل وصل إلى حد أنه يأكل من أجسادنا وصحتنا، فـ واحد من كل 5 موظفين قد يتعرضون الآن لخطر الإرهاق، ولهذا الإرهاق وما يسببه العمل، علامات، يمكنك تتبع آثارها وبصماتها في حياتك وصحتك.





ومن العلامات الرئيسية التي تدل على أنك تعاني من الإرهاق نتيجة الشغل، هي الشعور بالخمول العاطفي ، وعدم القدرة على النوم في كثير من الأحيان، ومكافحة نزلات البرد والأمراض الأخرى ، والشعور بعدم التقدير، أو النبذ ​​من جانب الزملاء ، وعدم القدرة على تحقيق أفضل ما يمكن للمرء تحقيقه، بحسب ما نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.





ووفقا للصحيفة، فإن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الإرهاق لا يؤذي المتضررين فحسب ، بل أرباب عملهم أيضًا.





حقيقة أخرى لافتة للنظر، طرحها التقرير، وهي أن مفتاح تجنب الإرهاق لا يرتبط بالمرتب الذي تحصل عليه، فقد وجد كلاً من مولر وأرنولد باكر من جامعة روتردام أن الموظفين يمكن أن يكونوا منخرطين ومحفزين للغاية، ويتوقف ذلك إذا كانت لديهم موارد كافية ، سواء داخل أنفسهم أو في مكان العمل.





كما وجد أن الموظفون الذين لديهم موارد خارجية كالتقدير المتميز من خلال الثناء والأجر العادل ، والأمن الوظيفي ، وفرص الترقية، لديهم دافع ومشاركتهم العالية مهما كانت الصعوبات التي واجهوها في العمل.





ويضيف مولر أن الموارد الداخلية هي الشعور بالثقة بالنفس ومجهز بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العمل ، أمر ضروري أيضًا إذا أراد الموظفون تجنب اليأس الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق، لذلك عليك أن تتجنب الأرهاق من العمل بهذه النقاط:





أولًا: إنشاء مساحة عمل مثالية: سواء كنت تعمل من المنزل أو في المكتب، ويقصد بذلك الأجواء المحيط بك والمناظر التي تجدها أمام عينك، حيث تساعد المشاهدات من نافذة أو صور من الإعدادات الطبيعية أو النباتات المنزلية على الاسترخاء وأنت أسهل في التركيز. عندما تستخدم الشاشات ، تأكد من أن الإضاءة جيدة.





ثانيًا: تحديد أهداف قابلة للتحقيق: كل صباح ، اكتب هدفين يمكن تحقيقهما بسهولة لهذا اليوم ، مهما كان صغيرًا. حددهم وأنت تترك العمل.





ثالثًا: أعد التفكير في لغتك: أوضح إيان كراوفورد من جامعة فلوريدا أنه إذا أشار الموظفون إلى المطالب على أنها تحديات، فإنهم يتابعونها بحماس، ولكن إذا أشاروا إليهم على أنهم تهديدات ، فإنهم يزيدون من فرصهم في الإرهاق. فكر في التحديات.



