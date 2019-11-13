رامي ربيعة: منتخب مصر ليس السبب في ملل المباريات الودية

فسَّر رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، سبب شعور الكثيرين بالملل من المباريات الودية للفراعنة في الفترة الأخيرة.





وقال رامي ربيعة، عبر قناة "أون سبورت": "المباريات الودية مملة ليست بسببنا، بل لأن المنافس يلعب بدفاع المنطقة بشكل غير طبيعي، ولا يخلق أي خطورة هجومية ضدنا، هذا يقلل من إيقاع المباريات، لأنها تكون من جانب واحد، فالمنافس ودفاعه ليس (أقماع) نمر منها مثلما نفعل في التدريبات".





وواصل مدافع الأهلي: "نكون غاضبين لأننا نريد فريقا يهاجمنا ليكون الإيقاع أسرع، في أوروبا تواجه سرعات وقوة وهجمات متبادلة لذا الإيقاع يكون أسرع".





وتابع رامي ربيعة: "نسعى للتسجيل مبكرا في كينيا حتى لا تتعقد المباراة".





وأكد رامي ربيعة أن اللاعبين استفادوا من المباراة الودية ضد ليبيريا وبدء المعسكر مبكرا لزيادة الانسجام بينهم داخل الملعب وخارجه، وكذلك لاستعادة جزء من اللياقة البدنية لتوقف بطولة الدوري منذ فترة تزيد عن الشهر.



