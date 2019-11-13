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رياضة

مهاجم منتخب مصر: المباريات الودية ليست مقياسًا قبل مواجهة كينيا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:28 ص
منتخب مصر أمام ليبيريا
منتخب مصر أمام ليبيريا
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محمد رشاد
شدد أحمد جمعة مهاجم النادي المصري ومنتخب مصر على أن الفريق مستعد لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال أحمد جمعة، عبر قناة أون سبورت: "شرف لي الانضمام للمنتخب وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني، منتخب ليبيريا فريق ضعيف، ولكن المباريات الودية ليست مقياسا، ومستعدون لمواجهة كينيا".

وأشار أحمد جمعة، في ختام تصريحاته، إلى أن "هذه أول مباراة رسمية للجهاز الفني الجديد، والمدير الفني حسام البدري يلقن التعليمات للاعبين في التدريبات والمحاضرات بشكل جيد".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر الجاري، في أول مباراتين من التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021.
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