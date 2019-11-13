مهاجم منتخب مصر: المباريات الودية ليست مقياسًا قبل مواجهة كينيا

شدد أحمد جمعة مهاجم النادي المصري ومنتخب مصر على أن الفريق مستعد لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.





وقال أحمد جمعة، عبر قناة أون سبورت: "شرف لي الانضمام للمنتخب وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني، منتخب ليبيريا فريق ضعيف، ولكن المباريات الودية ليست مقياسا، ومستعدون لمواجهة كينيا".





وأشار أحمد جمعة، في ختام تصريحاته، إلى أن "هذه أول مباراة رسمية للجهاز الفني الجديد، والمدير الفني حسام البدري يلقن التعليمات للاعبين في التدريبات والمحاضرات بشكل جيد".



