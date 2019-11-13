بيراميدز: نحن أقوى فريق في مصر.. وقرعة الكونفيدرالية متوازنة

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، في قدرات لاعبي الفريق الأول على المنافسة محليا وقاريا خلال الفترة المقبلة، بعد التأهل الى دور المجموعات فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.





وصرح عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عبر قناة أون سبورت: "قرعة الكونفدرالية متوازنة، وبيراميدز هدفه واضح، المنافسة على كل البطولات ، يقودنا مدرب له سمعة في الكرة الإفريقية، ولدينا أقوى تشكيلة لاعبين في مصر هذا الموسم".





وأشار عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز: "نحن الفريق الوحيد الذي خاض 15 مباراة هذا الموسم في الدوري وكأس مصر والكونفدرالية ، لم يتأثر أداء بيراميدز رغم تدوير اللاعبين، وأكبر ميزة لنا أنه لا فارق بين الأساسي والاحتياطي".





وأتم مدير التعاقدات بنادي بيراميدز "بيراميدز يضم بين صفوفه 7 لاعبين في المنتخب الأول و5 محترفين دوليين مع منتخبات بلادهم".



