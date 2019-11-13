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توك شو

بساعد أمي في شغل البيت.. مصطفى السعدني يكشف سبب جلسة التصوير مع والدته

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال مصطفى السعدني، صاحب فكرة جلسة التصوير بصحبة والدته، إنه يعتبرها صديقة له، أكثر من كونها أمه: "أنا كنت حابب في الأول أخليها تعمل عُمرة، ومقدرتش، وهي علشان بتحب التصوير معايا عملتلها فوتوسيشن كمفاجأة".

وأضاف مصطفى السعدني، خلال مداخلة هاتفية، على قناة "ON E"، أنه حدّد الميعاد مع المصور، وأخبر والدته بخروجه معها في اليوم ذاته، وعندما علمت بالتصوير فرحت فرحًا شديدًا: "فاجأتها بالتصوير ومن كتر الفرحة عيطت".

واشار مصطفى السعدني، إلى أنه دائمًا يساعد والدته في أعمال المنزل: "أنا بطبخ وبغسل وكل حاجة بعملها في البيت، ودي حاجة ترفع من قيمتي بعكس الناس اللي بتشوف ده غلط، وأنا بخاف على أمي من الهواء الطاير".

وأوضح مصطفى السعدني، أنه لا يحب أن تقوم والدته بأي شيء من أعمال المنزل، معقبًا: “أنا بعمل كل حاجة حرفيًا في البيت حتى الطبيخ والغسيل، أنا بخاف على أمي من الهوا الطاير”.

من جانب آخر قالت أميرة المطراوي، والدة مصطفى السعدني، خلال المداخلة ذاتها: "ابني عمل لي جلسة تصوير مفاجأة، كان قايل لي احنا خارجين نتفسح وتفاجأت بالتصوير".
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بساعد أمي في شغل البيت.. مصطفى السعدني يكشف سبب جلسة التصوير مع والدته

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