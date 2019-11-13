توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 13 /11 /2019 لـ برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الكثير من الأشخاص يهتمون بمتابعة أحوال أبراجهم، لذلك تقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى اليوم الأربعاء 13 /11 /2019





على الصعيد المهنى:





يبدأ يومك بالشكل الطبيعى المعتاد، ثم تظهر لك بعض المشاكل والضغوط الخاصة بالعمل أو المال، وقد تتاح لك الفرصة فى تقديم الأفضل.





على الصعيد العاطفى:





الشمس في برجك ترفع معنوياتك، لذلك يجب عليك أن تكون أكثر هدوئًا وتجكمًا فى انفعالاتك.





على الصعيد الصحى:





عليك الالتزام بالحفاظ على صحتك، واتباع نظام غذائى صحى حتى لا تعاكسك الأقدار وتدهور صحتك.







