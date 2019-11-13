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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 13 /11 /2019 لـ برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
الكثير من الأشخاص يهتمون بمتابعة أحوال أبراجهم، لذلك تقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج العقرب على الصعيد المهنى والعاطفى اليوم الأربعاء 13 /11 /2019

على الصعيد المهنى:

يبدأ يومك بالشكل الطبيعى المعتاد، ثم تظهر لك بعض المشاكل والضغوط الخاصة بالعمل أو المال، وقد تتاح لك الفرصة فى تقديم الأفضل.

على الصعيد العاطفى:

الشمس في برجك ترفع معنوياتك، لذلك يجب عليك أن تكون أكثر هدوئًا وتجكمًا فى انفعالاتك.

على الصعيد الصحى:

عليك الالتزام بالحفاظ على صحتك، واتباع نظام غذائى صحى حتى لا تعاكسك الأقدار وتدهور صحتك.


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