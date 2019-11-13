اتحاد الكرة: رمضان صبحي قيادة واعية تبشر بوصول مصر إلى منصات التتويج

أشاد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، بلاعب الأهلي رمضان صبحي في قيادة زملائه بالمنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.





وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة، في تصريحات له "ما يعجبنا في المنتخب الأوليمبي، هو الروح المعنوية العالية والتماسك وروح الفريق والعمل الجماعي، هذا ما نحتاجه".





وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة، عبر قناة القاهرة والناس "رأيت رمضان صبحي ذات مرة وهو يتحدث مع اللاعبين في أثناء تواجدي، ويقول لزملائه مصر واتحاد الكرة والجهاز الفني أدوا دورهم، والآن الدور علينا لنؤدي ما علينا".





وقال جمال محمد علي "شعرت أنني أمام شاب قائد، كنت أعرف رمضان صبحي اللاعب المهاري فقط، والآن بدا لي أنه نموذج للقيادة الواعية داخل المنتخب، وعلاقته بزملائه مصطفى محمد وأحمد فتوح ولاعبي الأندية الأخرى، تشعرك بأن منتخب مصر سيعود قريبا ليتسيد إفريقيا لسنوات".





وواصل جمال محمد علي "خلال سنوات سيكون المنتخب الأوليمبي هو القوام الأساسي لمنتخب مصر إضافة إلى أصحاب الخبرة والمهارة مثل محمد الشناوي ومحمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن (تريزيجيه) وأحمد حجازي وغيرهم، أرشح للمنتخب الأول كل من مصطفى محمد وصلاح محسن وفتوح ومحمد صبحي وبالطبع رمضان صبحي، ولكن يبقى حسام البدري صاحب الرأي والأول والأخير في هذا الشأن".



