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ثقافة

اكتشاف مواهب وورش فنية في قرية نزلة النخل بأبو قرقاص

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تتوالى الفعاليات والعروض المتنوعة الثقافية والفنية فى الأسبوع الثانى من المرحلة الثانية من البرنامج الثقافي والفني الشامل لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة المنيا "قصر ثقافة أبو قرقاص" بقرية نزلة النخل بمركز أبو قرقاص بالمنيا خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ نوفمبر الجارى.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث فى إطار تنمية مهارات أبناء القرية وإكتشاف مواهبهم ورش فنية متنوعة ورشة بعنوان "زجاج معشق" أدارها الفنان أنس محمد سليم، إلى جانب ورشة التشكيل بوسائل متعددة وتصميم عمل فنى بخامات البيئة المتوفرة أدارها الفنان وائل شطبى .وورشة رسم جدارية من روح المكان على أحد جدران القرية أدارها الفنان شريف الجلاد.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الوهاب جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، العميد محمد صلاح رئيس مجلس مدينة أبو قرقاص ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
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