زوجة محمود علاء تحتفل بعيد زواجها من نجم الزمالك: أجمل يوم في عمري

احتفلت إيمان، زوجة محمود علاء مدافع نادى الزمالك والمنتخب الوطني، بعيد زواجها، الذي يوافق اليوم 7 نوفمبر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".





ونشرت إيمان منذ قليل، صورة رومانسية لها برفقة زوجها من حفل الزفاف وهي تُقبله، وعلقت عليها: "أجمل يوم في عمري ٧ / ١١ / ٢٠١٦ يوم إتولدت فيه من جديد عشان ربنا جمعتي فيه بأغلى إنسان في حياتي وأجمل وأطيب قلب في الدنيا كان نفسي نبقى مع بعض يوم عيد جوازنا بس المعسكرات قايمة بالواجب معايا الحمد لله رب العالمين 😂❤️ ربنا يخليك ليا يا أطيب قلب في الدنيا ويخليك لكوكي ويخلينا لبعض يارب العالمين تعيشلي العمر كله يا أغلى الناس ❤️😘💕"





واستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته امس على ستاد برج العرب بالاسكندرية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.



