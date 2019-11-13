استعدادات بمطروح لنوة المكنسة

تشهد محافظة مطروح بأجهزتها التنفيذية والشعبية، استعدادات مكثفة، استعدادًا لـ"نوة المكنسة" حيث تم عقد اجتماع برئاسة اللواء مجدى الغرابلى محافظ الإقليم، وبحضور الجهات المختصة.



وشدّد اللواء مجدى الغرابلى على رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية بمراجعة كافة الاستعدادات لمواجهة اى طوارئ فى حالة الطقس خاصة مع نوة المكنسة .



ووجه محافظ مطروح بضرورة إخطاره شخصيًا من خلال غرفة العمليات بجميع الأحداث الطارئة بكل مدينة، مع مراجعة كافة المعدات والتجهيزات ، ومراجعة الحالة الفنية لجميع السيارات بمجالس المدن.



وأشار محافظ مطروح إلي مسئوليه رؤساء المدن عن حالة وتشغيل، ودعم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيارة كسح مياه بالقرب من كل مدينة



كما شدد محافظ مطروح على ضرورة تكثيف جهود النظافة العامة ومكافحة الذباب بجميع المدن يوميا، والاعداد لمنظومة الجمع المنزلى للقمامة وتفعيل النظافة بالشوارع مع مراجعة متحصلات رسوم النظافة من شركة الكهرباء مع مجالس المدن كما وجه لمديرية الصحة بمراجعة نظافة خزانات المدارس مع مرور رؤساء المدن الدورى ، ومقترح وضع شبكة على غطاء آبار المياه وإلزام أصحابها بذلك قانونيا لحماية المواطنين خاصة الأطفال.



وأصدر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تعليمات مشددة لمسئولي الأمن بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المدارس لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيئ التي تمر بها مصر حاليا.



وطالب محافظ مطروح بسرعة التعامل وسحب الأمطار من جميع أماكن تجمعها والاستعداد التام والمتابعة المستمرة طوال اليوم مع جميع الجهات المعنية كمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.



كما وجه لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بفصل التيار الكهربائي عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر على حياة المواطنين، كذلك التنسيق مع إدارة المرور المركزى وتأمين الطرق بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطارًا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول لتيسير حركة الطريق وعمل إرشادات تحذيرية لسائقى السيارات.