سلفني شكرًا.. فيس بوك تطلق خدمة جديدة للدفع

لا تخلو المنصات الاجتماعية من التحديثات المستمرة حتى تواكب متطلبات المستخدمين وأكثر مما يحلمون به، ومن التحديثات الاخيرة التي شهدتها المنصة الاجتماعية فيس بوك، هي نظام دفع جديدة، حيث أطلق Facebook نظام دفع جديدًا، أطلق عليه اسم Facebook Pay.





وستتاح خدمة Facebook Pay عبر Facebook و Messenger و Instagram و WhatsApp ، وهي مصممة لتسهيل المدفوعات عبر الشبكات الاجتماعية الشعبية والتطبيقات في Facebook.





وتُمكِّن خدمة Facebook Pay من استخدام المستخدمين لها لإرسال الأموال إلى الأصدقاء أو التسوق للبضائع أو حتى التبرع لجمع التبرعات.





ومن المتوقع أن تكون الخدمة منفصلة عن محفظة Calibra الجديدة على Facebook وشبكة Libra ، وهي مبنية على البنية التحتية المالية والشراكات القائمة، بحس بما نشر موقع "the verge" التقني.





كما تخطط Facebook للبدء في طرح Facebook Pay على Messenger و Facebook في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسيكون مبدئيًا متاحًا لجمع التبرعات والمدفوعات من شخص لآخر وتذاكر الأحداث والمشتريات داخل اللعبة وبعض عمليات الشراء من الصفحات والشركات التي تعمل على Facebook's Marketplace.





وأضاف " ديبورا ليو" نائب رئيس Facebook للسوق والتجارة، مع مرور الوقت ، نخطط لجلب Facebook Pay إلى المزيد من الأشخاص والأماكن ، بما في ذلك للاستخدام عبر Instagram و WhatsApp'.





وأوضح ان Facebook Pay سيتوفر في قسم الإعدادات في تطبيقات Facebook أو Messenger ، وسيدعم معظم بطاقات الخصم والائتمان و PayPal. حيث يستخدم Facebook Stripe و PayPal وغيرهم لمعالجة هذه المدفوعات.





ولم يتضمن الكشف عن نظام المدفوعات الجديد "التوقيت" الذي ستكون فيه الخدمة متاحة في جميع تطبيقاته ، ولا متى سيتم إطلاقه دوليًا، ويأتي Facebook Pay بعد أسابيع قليلة من انسحاب عدد كبير من شركات الدفع من مشروع Libra على Facebook. كانت PayPal ، التي تدعم Facebook Pay ، واحدة من أوائل الشركات التي تنأى بنفسها عن Libra Association ، وهي المنظمة غير الربحية التي تشرف على إنشاء العملة المشفرة ونشرها.



