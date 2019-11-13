سنة من الإنجازات لصالح نساء مصر.. القومى للمرأة: امتيازات في التشريعات.. وحملات ومبادرات للحفاظ على صحة نون النسوة.. وقاعدة بيانات للمساعدة على الترشح في الانتخابات

سناء السعيد :
المجلس القومى للمرأة أنشأ قاعدة بيانات للسيدات اللاتى ينوين الترشح فى الانتخابات
د أحلام حنفى :
د أحلام حنفى :
الرئيس يهتم بصحة المصريين والسجينات يتمتعن بأفضل الخدمات
د رانيا يحيى :
د رانيا يحيى :
القومى للمرأة يعتمد على استراتيجية التأثير غير المباشر
مرت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطورات كبيرة فى جميع الجوانب سواء الاجتماعية أو الاقتصادية او السياسية ، ومنذ أن أطلق الرئيس السيسي عام المرأة خطت خطوات جادة نحو التمكين وحصلت على امتيازات خاصة فى مجال التشريعات والمناصب وكان للمجلس القومى للمرأة دور كبير فى الفترة الأخيرة فى تنفيذ للسياسات والمشاركة فى وضع التشريعات.
وعن هذا أكدت دكتورة سناء السعيد عضو القومى للمرأة ومقررة لجنة السياسات ، أن المجلس يضع خطة عمل فى بداية العام وتوزع على كل الفروع فى كل المحافظات.
وأضافت السعيد ولمساعدة النساء على تحقيق التمكين السياسى قمنا بعمل قاعدة بيانات للسيدات التى تنوى الترشح للانتخابات والمجالس المحلية مع عمل دورات تدريبية لهن على كيفية قيامهم بإعداد البرنامج الإنتخابى وخوض الإنتخابات.
ولفتت عضو القومى للمرأة إلى التطور السياسى الذى تحظى به المرأة المصرية منها زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء إلى 25% ، مع تغيير نسبتها إلى ربع مقاعد البرلمان ،ووجود قاضيات ومحافظات فى مصر تقدم كبير منوهة أن المجلس بصدد استكمال التوعية فى المجال السياسى وتعريف السيدات بحقوقهن فى الترشح الانتخابى.
وأشارت إلى أن خطة عمل المجلس تعمل فى كل محافظات الجمهورية على تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى استفادت الكثير من السيدات من مشروع تكافل وكرامة كما تم استخراج بطاقات الرقم القومى لمن لا يمتلكها .
وأوضحت أن المجلس لم يقتصر على الحملات للمرأة فقط بل قدم حملات ناجحة للشباب مثل حملة "لانى رجل" التى توعى الشباب بأن المرأة شريكة فى الحياة ويجب دعمها وأيضًا قام المجلس بحملات توعية للمقبلين على الزواج ، وللمتزوجين فى السنوات الاولى بسبب زيادة نسب الطلاق فى مصر ،كما شارك المجلس فى تغيير التشريعات والقوانين بالتعاون مع البرلمانيات فى القضايا التى تخص المرأة منها تجريم ختان الإناث وقانون الأحوال الشخصية الجديد ،كما يقوم المجلس بحملات هذا الشهر للتوعية بخطورة العنف فى حملة الــ١٦ يوم.
وأكدت أن القيادة السياسية فى مصر تدعم المرأة فنجد الرئيس فى كل خطاباته يدعم المرأة ويذكر أهميتهامما يعطى انطباعا ان المرأة موجوده وبقوة ويجعل كل متخذى القرار يقومون بالتحرك من أجل تمكين المرأة ، فنجد أنه منذ أطلق عام المرأة عام 2017 حتى تاريخه تطورت أوضاع المرأة بشكل كبير ،وفى اى تعديل وزارى تسند حقائب مهمة للمرأة المصرية وليست الوزارات التى لها علاقة بالمجتمع فقط .
وأضافت د. أحلام حنفى عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الصحة بالمجلس، أن الرئيس يهتم جيدًا بصحة المواطن المصرى والمرأة المصرية بشكل خاص ،فهو وزير الصحة بالنسبة للمصريين الذى وضع على عاتقه حماية صحة المصريين من الأمراض الخطيرة .
وأضافت أنه قام بتدشين حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى وأمراض السكر والضغط ، لافتة أن المصريين كانوا لا يعلمون بإصابتهم بهذه الأمراض الخطيرة كما يتم معالجتهم بدون مقابل رغم أن العلاج يكلف الدولة ملايين ويأخذون بعد العلاج تطعيم للمناعة .
وتابعت كما قام الرئيس بالحملة الأهم للمرأة المصرية وهى حملة صحة المرأة المصرية للكشف المبكر على سرطان الثدى ، وحملة سجون بلا غارمات التى ينفذها الرئيس لإنقاذ العديد من الأسر التى تتشرد لحبس الأم بسبب الديون .
وأشارت لجهود المجلس القومى فى مجال الصحة منها رعاية وتوعية واستخراج بطاقات رقم قومى لسيدات حى الأسمرات هذا الحى الذى يسكن به آلاف السيدات اللاتى أصبحن يعيشن فى حياة كريمة والدولة وفرت لهم مدرسة بها ثلاث عيادات وكل سيدة لها ملف خاص بصحتها وتداوم على أخذ وسائل تنظيم الاسرة ،وكذلك زيارات اللجنة المتكررة للسجون لتوفير ما ينقص السيدات هناك ، ووضحت أنهم يحصلن على العلاج والراحة على أعلى مستوى فهناك عيادة للأسنان وعندما يكون هناك صعوبات تحول لكلية جامعة القاهرة ، كما أن الطعام متوفر لأنهن يزرعن كل الخضروات والعجول موجوده هناك لافتة لأن السبب الرئيسى فى خفض أسعار اللحوم والسلع هى جهود الشرطة .
وأوضحت د. رانيا يحيى ،عضو المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية حققت نجاحا كبيرا فى جميع الجوانب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد حصلت على نسبة 25% من مقاعد البرلمان وهو تقدم ملحوظ ، وأيضًا قام الرئيس بحملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى ،وحملة صحة المرأة المصرية للكشف عن سرطان الثدى .
وأشارت لجهد المجلس القومى للمرأة فى حملات طرق الأبواب من خلال حملة بلدى أمانة لتعميق الوطنية وزيادة الوعى بخطورة الشائعات .
وتابعت عضو القومى للمرأة أيضًا هناك حملة لأنى رجل ،وحملة حياتك محطات التى كانت بها لفتة جديدة للتواصل من خلال وسيلة مواصلات مهمة يرتادها ٢ مليون مواطن ، وهى طريقة للفت نظر الناس لقضايا المرأة من خلال الملصقات على جدران المترو وهذا هو التأثير غير المباشر ويكون بعرض القضايا فى الدراما والملصقات والغناء ،وهذا يكون أقوى من الرسائل المباشرة.
مرت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطورات كبيرة فى جميع الجوانب سواء الاجتماعية أو الاقتصادية او السياسية ، ومنذ أن أطلق الرئيس السيسي عام المرأة خطت خطوات جادة نحو التمكين وحصلت على امتيازات خاصة فى مجال التشريعات والمناصب وكان للمجلس القومى للمرأة دور كبير فى الفترة الأخيرة فى تنفيذ للسياسات والمشاركة فى وضع التشريعات.
وعن هذا أكدت دكتورة سناء السعيد عضو القومى للمرأة ومقررة لجنة السياسات ، أن المجلس يضع خطة عمل فى بداية العام وتوزع على كل الفروع فى كل المحافظات.
وأضافت السعيد ولمساعدة النساء على تحقيق التمكين السياسى قمنا بعمل قاعدة بيانات للسيدات التى تنوى الترشح للانتخابات والمجالس المحلية مع عمل دورات تدريبية لهن على كيفية قيامهم بإعداد البرنامج الإنتخابى وخوض الإنتخابات.
ولفتت عضو القومى للمرأة إلى التطور السياسى الذى تحظى به المرأة المصرية منها زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء إلى 25% ، مع تغيير نسبتها إلى ربع مقاعد البرلمان ،ووجود قاضيات ومحافظات فى مصر تقدم كبير منوهة أن المجلس بصدد استكمال التوعية فى المجال السياسى وتعريف السيدات بحقوقهن فى الترشح الانتخابى.
وأشارت إلى أن خطة عمل المجلس تعمل فى كل محافظات الجمهورية على تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 ، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى استفادت الكثير من السيدات من مشروع تكافل وكرامة كما تم استخراج بطاقات الرقم القومى لمن لا يمتلكها .
وأوضحت أن المجلس لم يقتصر على الحملات للمرأة فقط بل قدم حملات ناجحة للشباب مثل حملة "لانى رجل" التى توعى الشباب بأن المرأة شريكة فى الحياة ويجب دعمها وأيضًا قام المجلس بحملات توعية للمقبلين على الزواج ، وللمتزوجين فى السنوات الاولى بسبب زيادة نسب الطلاق فى مصر ،كما شارك المجلس فى تغيير التشريعات والقوانين بالتعاون مع البرلمانيات فى القضايا التى تخص المرأة منها تجريم ختان الإناث وقانون الأحوال الشخصية الجديد ،كما يقوم المجلس بحملات هذا الشهر للتوعية بخطورة العنف فى حملة الــ١٦ يوم.
وأكدت أن القيادة السياسية فى مصر تدعم المرأة فنجد الرئيس فى كل خطاباته يدعم المرأة ويذكر أهميتهامما يعطى انطباعا ان المرأة موجوده وبقوة ويجعل كل متخذى القرار يقومون بالتحرك من أجل تمكين المرأة ، فنجد أنه منذ أطلق عام المرأة عام 2017 حتى تاريخه تطورت أوضاع المرأة بشكل كبير ،وفى اى تعديل وزارى تسند حقائب مهمة للمرأة المصرية وليست الوزارات التى لها علاقة بالمجتمع فقط .
وأضافت د. أحلام حنفى عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الصحة بالمجلس، أن الرئيس يهتم جيدًا بصحة المواطن المصرى والمرأة المصرية بشكل خاص ،فهو وزير الصحة بالنسبة للمصريين الذى وضع على عاتقه حماية صحة المصريين من الأمراض الخطيرة .
وأضافت أنه قام بتدشين حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى وأمراض السكر والضغط ، لافتة أن المصريين كانوا لا يعلمون بإصابتهم بهذه الأمراض الخطيرة كما يتم معالجتهم بدون مقابل رغم أن العلاج يكلف الدولة ملايين ويأخذون بعد العلاج تطعيم للمناعة .
وتابعت كما قام الرئيس بالحملة الأهم للمرأة المصرية وهى حملة صحة المرأة المصرية للكشف المبكر على سرطان الثدى ، وحملة سجون بلا غارمات التى ينفذها الرئيس لإنقاذ العديد من الأسر التى تتشرد لحبس الأم بسبب الديون .
وأشارت لجهود المجلس القومى فى مجال الصحة منها رعاية وتوعية واستخراج بطاقات رقم قومى لسيدات حى الأسمرات هذا الحى الذى يسكن به آلاف السيدات اللاتى أصبحن يعيشن فى حياة كريمة والدولة وفرت لهم مدرسة بها ثلاث عيادات وكل سيدة لها ملف خاص بصحتها وتداوم على أخذ وسائل تنظيم الاسرة ،وكذلك زيارات اللجنة المتكررة للسجون لتوفير ما ينقص السيدات هناك ، ووضحت أنهم يحصلن على العلاج والراحة على أعلى مستوى فهناك عيادة للأسنان وعندما يكون هناك صعوبات تحول لكلية جامعة القاهرة ، كما أن الطعام متوفر لأنهن يزرعن كل الخضروات والعجول موجوده هناك لافتة لأن السبب الرئيسى فى خفض أسعار اللحوم والسلع هى جهود الشرطة .
وأوضحت د. رانيا يحيى ،عضو المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية حققت نجاحا كبيرا فى جميع الجوانب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد حصلت على نسبة 25% من مقاعد البرلمان وهو تقدم ملحوظ ، وأيضًا قام الرئيس بحملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى ،وحملة صحة المرأة المصرية للكشف عن سرطان الثدى .
وأشارت لجهد المجلس القومى للمرأة فى حملات طرق الأبواب من خلال حملة بلدى أمانة لتعميق الوطنية وزيادة الوعى بخطورة الشائعات .
وتابعت عضو القومى للمرأة أيضًا هناك حملة لأنى رجل ،وحملة حياتك محطات التى كانت بها لفتة جديدة للتواصل من خلال وسيلة مواصلات مهمة يرتادها ٢ مليون مواطن ، وهى طريقة للفت نظر الناس لقضايا المرأة من خلال الملصقات على جدران المترو وهذا هو التأثير غير المباشر ويكون بعرض القضايا فى الدراما والملصقات والغناء ،وهذا يكون أقوى من الرسائل المباشرة.