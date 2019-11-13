سنة من الإنجازات لصالح نساء مصر.. القومى للمرأة: امتيازات في التشريعات.. وحملات ومبادرات للحفاظ على صحة نون النسوة.. وقاعدة بيانات للمساعدة على الترشح في الانتخابات

سناء السعيد :

المجلس القومى للمرأة أنشأ قاعدة بيانات للسيدات اللاتى ينوين الترشح فى الانتخابات

د أحلام حنفى :

الرئيس يهتم بصحة المصريين والسجينات يتمتعن بأفضل الخدمات

د رانيا يحيى :