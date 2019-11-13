سعد الحريري يتدخل بعد مقتل متظاهر في منطقة خلدة

أصدر سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان بيانا على خلفية تصاعد الاحتجاجات في البلاد.





وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للمسؤول اللبناني "تابع الرئيس سعد الحريري طوال الليل وحتى الساعات الأولى من الفجر، مجريات الأحداث والتحركات الشعبية في العاصمة والضواحي وسائر المناطق اللبنانية، واجرى لهذه الغاية اتصالين مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وقائد قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مشددًا على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي المواطنين وتؤمن مقتضيات السلامة للمتظاهرين".





وأضاف البيان "كما اجرى الرئيس الحريري اتصالًا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معزيًا بالشاب علاء ابو فخر عضو المجلس البلدي في الشويفات الذي قضى في الحادث المأساوي خلال التحرك الشعبي في منطقة خلدة".





وأشاد سعد الحريري بالموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنه جنبلاط ودعوته الى التهدئة وتجنب الانزلاق نحو الفوضى واعتبار الدولة الملاذ الذي لا غنى عنه.



