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تعليم

الطلاب الأفارقة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية يحتفلون بتخرجهم

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
الطلاب الأفارقة بالجامعات
الطلاب الأفارقة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية
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محمد شحتة
حضر مصعب رابح فرج الله ، رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، حفل تخرج للطلاب الأفارقة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية.

وأقيم الحفل، بمسرح وزارة الشباب والرياضة برفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان الطلاب الوافدين، كما شرف الأمسية العديد من الشخصيات البارزة ورؤساء الاتحادات والروابط الطلابية بمصر، وتخلل حفل التخرج العديد من الفقرات المتنوعة حيث تم تكريم 53 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات الأفريقية.

كما أعرب رئيس البرلمان مصعب عن سعادته بحضور هذا الحفل ومقابلة كوكبة من أبناء القارة الحبيبة الذين يحملون مشاعل العلم والمعرفة لغد مشرق، فهم رواد النهضة وأمل المستقبل في جميع ربوع القارة، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والإنجازات في حياتهم العلمية والعملية.
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