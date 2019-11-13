الطلاب الأفارقة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية يحتفلون بتخرجهم

حضر مصعب رابح فرج الله ، رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، حفل تخرج للطلاب الأفارقة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية.





وأقيم الحفل، بمسرح وزارة الشباب والرياضة برفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان الطلاب الوافدين، كما شرف الأمسية العديد من الشخصيات البارزة ورؤساء الاتحادات والروابط الطلابية بمصر، وتخلل حفل التخرج العديد من الفقرات المتنوعة حيث تم تكريم 53 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات الأفريقية.



