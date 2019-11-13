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منوعات

بينها آلة تقشير بطاطس.. هدايا غريبة تلقتها ملكة بريطانيا في زفافها

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
المكلة إليزابيث الثانية
المكلة إليزابيث الثانية والأمير فيليب
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نهى حمدي
غسالة وأطباق وآلة تقشير بطاطس وغيرها من الهدايا التي يقدمها الأشخاص لعروسين مقبلين على الزواج، ولكن ما إذا كان العروسان أميران هل يستقبلان الهدايا نفسها التي يستقبلها المواطنون العاديون؟.

الإجابة عن هذه الأسئلة كانت حاضرة في زفاف الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، حيث تلقت عددا كبيرا من الهدايا، أغلبها كان من الشعب، الذي أحب أن يبارك تلك الزيجة، فغلبت على الهدايا طابعًا مختلفًا عن التي تقدم لعروس ملكة.

واستقبلت الملكة إليزابيث والأمير فيليب في حفل زفافهما 583 هدية، تنوعت ما بين أطباق حرارية "بايركس" ومقشرة بطاطس أتوماتيكية في وقتها كانت تعني شيئا في غاية التطور، وغسالة ملابس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

ووفقًا للفيلم الوثائقي الذي استعرضته إحدى القنوات البريطانية عن حفل الزفاف الملكي، قال المذيع "أرمسترونج ألكساندر" إن سيدة قد أهدت الملكة هدية غريبة لا تأتي على خيال أحد، حيث قدمت لها جوارب حريرية وملابس حريمي مصنوعة من الحرير أيضًا.
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