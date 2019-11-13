أمريكا تبعث دبلوماسياً إلى إسرائيل وسط تصاعد عدوان جيش الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إرسال مسؤول دبلوماسي بارز إلى إسرائيل وسط تصاعد وتيرة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون العسكرية-السياسية آر. كلارك كوبر توجه إلى إسرائيل، الثلاثاء، وسيغادر السبت.



وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكير سيتواجد كذلك في إسرائيل من الثلاثاء إلى الجمعة في زيارة كان مخطط لها مسبقا.



وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانها إلى أن "مساعد الوزير كوبر سيلتقي بمسؤولين بارزين في إسرائيل لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا السياسية-العسكرية بما في ذلك الأولويات الاستراتيجية الإقليمية والتجارة العسكرية والتعاون العسكري".



وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية،: "إسرائيل شريك أمني رئيسي للولايات المتحدة ومستفيد بارز من الدعم العسكري الأمريكي بما في ذلك 3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي يديره مكتب الشئون السياسية-العسكرية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية".



ويأتي الإعلان عن زيارة كوبر وسط تصاعد وتيرة غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 55 آخرين، وهو ما أثار عدة إدانات دولية للعدوان الإسرائيلي.