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أخبار العالم

بعد لجوء موراليس إلى المكسيك.. نائبة معارضة تتولى رئاسة بوليفيا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:09 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد خلال انعقاد جلسة للكونجرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني، وذلك بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس ونائبه ألفارو جارسيا,

جانين آنيز هي سياسية معارضة وقالت خلال الإعلان عن قرارها "أتحمل فورًا مسؤولية رئيس البلاد، كما ينص الدستور، وأعدكم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحلال السلام"، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وأشارت جانين آنيز إلى أنها ستعقد انتخابات رئاسية بأسرع وقت ممكن بعد تشكيل لجنة انتخابات مركزية جديدة في البلاد.

وأحدثت الاستقالات الجماعية فراغا في السلطة بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والعنيفة التي تلت انتخاب موراليس لولاية رئاسية رابعة.

ووصل الرئيس البوليفي المستقيل، إيفو موراليس، أمس الثلاثاء، إلى مطار العاصمة المكسيكية، حيث استقبله وزير الخارجية، مارسيللو إيبرارد.

ومنحت المكسيك موارليس حق اللجوء بعد تدهور الأوضاع الأمنية إثر انتخابات رئاسية شهدت العديد من عمليات التزوير، وفقا للمحتجين.
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