محمد صلاح أقوى من اتحاد الكرة.. ناقد رياضي يكشف بالأدلة ضعف المنظومة الرياضية

قال الناقد الرياضي عصام سالم إن الأهلي والزمالك ومحمد صلاح أقوى من اتحاد الكرة والدليل على ذلك كل الأحداث التي مرت على الكرة المصرية من تأجيل لقاءات القمة واختيار الحكام والاعتراضات بالجملة.





وأضاف "سالم" خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ستاد الحدث والذي يقدمه بلال رزق، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر ايضا انضم لقائمة الأقوى ، بتحكمه في متى ينضم لمعسكر المنتخب ومتى لا ينضم.



