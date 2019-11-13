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رياضة

محمد صلاح أقوى من اتحاد الكرة.. ناقد رياضي يكشف بالأدلة ضعف المنظومة الرياضية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:08 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام بكير
قال الناقد الرياضي عصام سالم إن الأهلي والزمالك ومحمد صلاح أقوى من اتحاد الكرة والدليل على ذلك كل الأحداث التي مرت على الكرة المصرية من تأجيل لقاءات القمة واختيار الحكام والاعتراضات بالجملة.

وأضاف "سالم" خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ستاد الحدث والذي يقدمه بلال رزق، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر ايضا انضم لقائمة الأقوى ، بتحكمه في متى ينضم لمعسكر المنتخب ومتى لا ينضم.

وأشار إلى أن ضعف المنظومة أدى الى وجود كيانات وأشخاص أقوي من رأس المنظومة ومن يديريها وهو ما جعل الكرة المصرية تتراجع في كل شئ من حيث مستوى الدوري مما جعل المسابقة تفقد قيمتها.
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