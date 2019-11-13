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أخبار العالم

ميشال عون يحذر اللبنانيين من خطورة البقاء في الشارع: تعرض الاقتصاد للخطر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:40 ص
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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قسم الخارجي
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من اللبنانيين "ألا يكونوا سلبيين"، موضحا أن "السلبية تولد سلبية معاكسة وتوصل الى صدام، المطالب محقة ونعمل عليها، ولكن البقاء في الشارع يضرب مصالح لبنان".

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة عبر حسابه على بتويتر "لحماية الاقتصاد اللبناني، يجب أن يعود اللبنانيون إلى منازلهم لتعود دورة الحياة إلى طبيعتها.. أمّا البقاء في الشارع وإغلاق الطرقات يتسبب بخسائر في الاقتصاد".

وغرد الرئيس اللبناني ميشال عون، قبلها "الدولار ليس مفقودًا من لبنان، إنما تم سحبه من المصارف وحفظه في المنازل، وهذا الأمر لا يساعد الاقتصاد اللبناني".

واحتشد آلاف اللبنانيين في مناطق متفرقة عقب خطاب متلفز للرئيس عون حيث أكد أنّ الحراك الشعبي بدأ بمطالب اقتصادية ضد الضرائب المفروضة على المجتمع اللبناني، ثم اتخذت منحًا سياسيًا.

وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون "مواقفي ترددت في التظاهرات ليس بالتعابير التي استعملت، بل بنفس المعنى وقلتها في خطابات رسمية وبحضور الحكومة وذلك عن فقدان الثقة وعن استعادة المال العام ومكافحة الفساد. وهذه المواضيع ليست بغريبة عني. واذا كان لا يوجد من يحاور المعتصمين والمتظاهرين فمع من سيتحاورون؟".

ومع تصاعد الاحتجاجات أدى إطلاق نار إلى مقتل متظاهر لبناني، حيث أعلنت قيادة الجيش في بيان "أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص".

وتابع البيان "باشرت قيادة الجيش تحقيقًا بالموضوع بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص."
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