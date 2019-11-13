ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب حرس الحدود يكشف تفاصيل صراع القطبين لضمه

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:00 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
ريهام بكير
أكد عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، أن الأهلي والزمالك حاولا ضمه حينما كان ضمن صفوف إنبي أكثر من مرة.

وقال الحلواني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إنبي رفض رحيلي عن الفريق في أكثر من مناسبة ولم أضغط أبدا من أجل الموافقة على أي عرض".

وأكمل: "إنبي فريق كبير جدا وهدفه الدائم أن يكون في مقدمة الدوري، كما يتعاقد مع أفضل اللاعبين ولديه أفضل ستاد ومجلس إدارة".

وأتم : "كان هناك توفيق كبير بعبور الأهلي والمقاولون العرب والشرطة بالكأس، وجماهير الأبيض كانت تحتفل بالفوز قبل أن نتوج به".
AdvertisementS

موضوعات متعلقة

كلمة حق.. نجم الأهلي السابق: المنتخب الأول ينتظر مصطفى محمد

مدرب الأهلي يعتذر عن اشتباكات لاعبي فريقه مع الإسماعيلي

ألفاظ غير محترمة واعتذارات .. تفاصيل خناقة الأهلي والإسماعيلي| فيديو

لاعبة النادي الأهلى تعلق على إطلاق الاتحاد الدولى للسلة لقب كليوباترا عليها

ترشيحاتنا

أغربها الموز.. أطعمة أكثر شعبية يمكن أن تلحق أضراراً بكليتك

حريق يلتهم ويتلف 12 سيارة في جراج مجاور لإصلاحية تأهيل في بولاق الدكرور.. صورة

سبب غير متوقع لوجود بقع بيضاء على الأثاث.. انتبهي

أكثر دعاء كان يذكره الرسول .. 11 كلمة داوم عليها النبي محمد وحث عليها

أبرزها تناول الألبان واللحوم.. عادات خاطئة وراء زيادة الوزن

فرجاني ساسي يكشف سبب خسارة تونس لنصف نهائي كأس أفريقيا.. وأزمته مع البنزرتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق الشواطئ الفرنسية بعد امتلائها بـ طن كوكايين قادمة من المحيط

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد