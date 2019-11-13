لاعب حرس الحدود يكشف تفاصيل صراع القطبين لضمه

أكد عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، أن الأهلي والزمالك حاولا ضمه حينما كان ضمن صفوف إنبي أكثر من مرة.





وقال الحلواني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إنبي رفض رحيلي عن الفريق في أكثر من مناسبة ولم أضغط أبدا من أجل الموافقة على أي عرض".





وأكمل: "إنبي فريق كبير جدا وهدفه الدائم أن يكون في مقدمة الدوري، كما يتعاقد مع أفضل اللاعبين ولديه أفضل ستاد ومجلس إدارة".



