حقن منع الحمل تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

أشارت دراسة أجريت مؤخرا من قبل علماء جامعة هيوستن في تكساس، إلى أن استخدام حقن منع الحمل، يمكن أن يحمي النساء من الإصابة بسرطان عنق الرحم.





وعلى الرغم من أن حقن منع الحمل لا يستخدم على نطاق واسع في المملكة المتحدة، مثل الوسائل الأخرى كحبوب منع الحمل والتي ازداد استخدامها في البلدان الفقيرة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ويعتبر سرطان عنق الرحم، وهو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، ووجد الباحثون أن النساء الذيمن حصلوا على حقن منع الحمل كانوا اقل عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم.





وقال الباحث الرئيسي الدكتور سانغ هيوك تشونج، إنه ثم استخدام الفئران المصابة بسرطان عن الرحم في الدراسة، وحقنهم بحقن لمنع الحمل، وقد وجدوا أن الخلايا السرطانية في عنق الرحم توقفت عن التكاثر عند حقنها بحنة منع الحمل، وشجعها على الموت.



