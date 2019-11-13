تراجع أسعار النفط لليوم الثاني

انخفضت أسعار النفط الأمريكي، مساء الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، متأثرا بحالة عدم اليقين التي تحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وعزز ذلك أيضا ارتفاع إنتاج النفط السعودي من المخاوف حول زيادة العرض والإمدادات.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2٪، أي حوالي 14 سنتًا، إلى 62.04 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 0.5٪ أمس الاثنين.



