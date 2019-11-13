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اقتصاد

تراجع أسعار النفط لليوم الثاني

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:54 ص
أسعار النفط لليوم
أسعار النفط لليوم
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مايكل عياد
انخفضت أسعار النفط الأمريكي، مساء الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، متأثرا بحالة عدم اليقين التي تحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وعزز ذلك أيضا ارتفاع إنتاج النفط السعودي من المخاوف حول زيادة العرض والإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2٪، أي حوالي 14 سنتًا، إلى 62.04 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 0.5٪ أمس الاثنين.

وعادت المخاوف بشأن تأثر الطلب على النفط من تداعيات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والتي بالطبع أضرت بالنمو الاقتصادي العالمي، بعد الشكوك التي أثيرت حول فرص إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.
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