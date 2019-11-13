ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القوات المسلحة المالية تعلن اعتقال 15 إرهابيا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:06 ص
القوات المسلحة المالية
القوات المسلحة المالية تعلن اعتقال 15 إرهابيا
Advertisements
أ ش أ
أعلنت القوات المسلحة المالية اعتقال 15 إرهابيًا ضمن عمليات مشتركة في شمال البلاد.

وذكر الجيش المالي، في بيان، اليوم الأربعاء، نُشر في باماكو، أنه أعتقل 4 من المشتبه بهم ينتمون إلى الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي.

وأضاف أنه اعتقل أيضا 11 إرهابيًا خلال عملية مشتركة مع قوات برخان الفرنسية والقوة المشتركة من الساحل لمجموعة الخمس في بولكسي.

وعانت جمهورية مالي الواقعة في الغرب الإفريقي خلال الأيام الماضية من عمليات إرهابية راح ضحيتها نحو مائة من عناصر الجيش المالي.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

منة فضالي تتعرض لحادث سير

شاهد.. محمد صلاح مع أفراد عائلته خلال تواجده في مصر

مقتل متظاهر لبناني إثر إطلاق نار في منطقة خلدة

سنسلط الضوء عليه لحرقه وكشفه أمام الناس.. الباز يكشف عن الجوكر المصري.. فيديو

شاهد.. لحظة بكاء ممثل مغربي شهير عثر على قبر والده بعد 38 عامًا

الوضوء في الحمام وحكم التلفظ بـ البسملة فيه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق الشواطئ الفرنسية بعد امتلائها بـ طن كوكايين قادمة من المحيط

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد