القوات المسلحة المالية تعلن اعتقال 15 إرهابيا

أعلنت القوات المسلحة المالية اعتقال 15 إرهابيًا ضمن عمليات مشتركة في شمال البلاد.



وذكر الجيش المالي، في بيان، اليوم الأربعاء، نُشر في باماكو، أنه أعتقل 4 من المشتبه بهم ينتمون إلى الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي.



وأضاف أنه اعتقل أيضا 11 إرهابيًا خلال عملية مشتركة مع قوات برخان الفرنسية والقوة المشتركة من الساحل لمجموعة الخمس في بولكسي.



وعانت جمهورية مالي الواقعة في الغرب الإفريقي خلال الأيام الماضية من عمليات إرهابية راح ضحيتها نحو مائة من عناصر الجيش المالي.