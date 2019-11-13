سيد عبد الحفيظ مدير رياضي.. ضياء السيد: نفسي أدرب في الأهلي | شاهد

أكد ضياء السيد، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، أنه يتمنى ان يكون مدربا بالنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه تحت أمر النادي في اي وقت ، رافضا منصب مدير الكرة الذي عرض عليه في عهد مجلس محمود طاهر ، مؤكدا على أن سيد عبد الحفيظ الأكفئ في هذا المنصب.
وقال ضياء السيد في تصريحات لقناة "أون سبورت" : جائز ان تكون الانتخابات الاخيرة للقلعة الحمراء سببا في عدم اختياري ، وجائز ان مجلس الادارة مكتفيا بالمدربين الحاليين في مختلف الفئات بقطاع الناشئين ، والحقيقة ان جميعهم اكفاء.
وكان زوج ابنة ضياء السيد ، مرشحا ضمن قائمة محمود طاهر في الانتخابات السابقة أمام قائمة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي.
وأكمل ، أتمنى أن يأخذ الأهلي خطوة تعيين مدير رياضي بالنادي، ويتولاه عبد الحفيظ ، فلا يوجد منصب مدير كرة في عالم كرة القدم، المدير الرياضي ستكون له صلاحيات أكبر سواء من خلال العمل مع الفريق الأول والأكاديميات ولجان التخطيط والتعاقدات".
وصرح "الأهلي منذ فترة لم يجلب محاضرين دوليين من أكبر الأندية لكي يستفيد منهم أبناء النادي العاملين في التدريب، لماذا لا نأتي بخبراء كل 3 أشهر على سبيل المثال في كل المجالات، سواء فنيا أو بدنيا أو طبيا، في مجال حراسة المرمى والتدريب".