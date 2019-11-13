سيد عبد الحفيظ مدير رياضي.. ضياء السيد: نفسي أدرب في الأهلي | شاهد

أكد ضياء السيد، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، أنه يتمنى ان يكون مدربا بالنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه تحت أمر النادي في اي وقت ، رافضا منصب مدير الكرة الذي عرض عليه في عهد مجلس محمود طاهر ، مؤكدا على أن سيد عبد الحفيظ الأكفئ في هذا المنصب.





وقال ضياء السيد في تصريحات لقناة "أون سبورت" : جائز ان تكون الانتخابات الاخيرة للقلعة الحمراء سببا في عدم اختياري ، وجائز ان مجلس الادارة مكتفيا بالمدربين الحاليين في مختلف الفئات بقطاع الناشئين ، والحقيقة ان جميعهم اكفاء.





وكان زوج ابنة ضياء السيد ، مرشحا ضمن قائمة محمود طاهر في الانتخابات السابقة أمام قائمة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي.





وأكمل ، أتمنى أن يأخذ الأهلي خطوة تعيين مدير رياضي بالنادي، ويتولاه عبد الحفيظ ، فلا يوجد منصب مدير كرة في عالم كرة القدم، المدير الرياضي ستكون له صلاحيات أكبر سواء من خلال العمل مع الفريق الأول والأكاديميات ولجان التخطيط والتعاقدات".



